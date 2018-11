NOVÈ» DI CRISERÀ MIGLIORE NOVELLO DEL MERIDIONE

È calabrese il miglior vino novello del Meridione per l’annata 2018. Si tratta del «Novè», primo novello frizzante in lattina dell’azienda vinicola «Criserà» di Reggio Calabria, che sarà in commercio a breve, distribuito dal gruppo Divinibus. Ad assegnare il titolo è stata la giuria del XII Salone del vino novello, unico concorso nazionale sul novello, svoltosi al Castello Svevo di Cosenza e organizzato dalla delegazione Isf International Sommelier Foundation della Calabria. Il «Novè» di Criserà si è imposto tra i 12 vini partecipanti, selezionati da cinque regioni del Sud Italia aggiudicandosi anche il Premio Innovazione. Altri riconoscimenti sono andati alla cantina cosentina Spadafora (Premio critica della giuria), alle cantine Coppi di Turi (Bari), Il Nuraghe di Mogoro (Oristano) e De Luca di Cirò Marina (Crotone). Una menzione speciale della giuria è stata assegnata alle cantine Upal di Cisternino (Brindisi) e Davoli di Lamezia. Anche il pubblico dei social ha espresso il proprio voto attraverso un sondaggio riservato alle cantine calabresi in gara all’interno del quale ha avuto la meglio il novello della cantina Zito di Cirò Marina (Crotone). «Nonostante quest’anno sia diminuita la produzione di novello – ha detto il direttore del concorso Tommaso Caporale – abbiamo constatato una qualità in aumento e attraverso il costituente Nuovo Istituto nazionale del vino e olio novello non abbasseremo la guardia nel rivendicare al Governo la modifica del disciplinare di produzione sui novelli e per aumentare la percentuale di macerazione carbonica prevista nel documento

