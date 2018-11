VITERBO/ Comune, due assessori e un consigliere passano alla Lega

di WANDA CHERUBINI

VITERBO- E’ tempo di cambiamenti all’interno del comune di Viterbo con il passaggio di Claudio Ubertini (Fratelli d’Italia), assessore all’Ubanistica, che è passato alla Lega insieme ai consiglieri Andrea Micci ed Elisa Cepparotti, sempre di FdI. Sul fronte politico, a detta del sindaco Giovanni Arena, non ci sono state al momento richieste. Si è in attesa per vedere se ci sarà da riequilibrare qualcosa, visto che pare che dal punto di vista della commissioni, Micci è presidente della quinta, mentre Cepparotti lo è della prima. Con il nuovo passaggio da FdI alla Lega, ora tre presidenze fanno capo alla Lega, considerando anche la quarta commissione con a capo Stefano Caporossi. Per quanto riguarda la coalizione, sia l’assessore che i due consiglieri restano sempre in maggioranza, con 8 consiglieri leghisti rispetto a 6 di Forza Italia, partito del sindaco Arena. 4 sono di FdI e 2 di Fondazione. Il primo cittadino però, per il momento, non prevede scossoni, nè necessità di rimettere in discussione qualcosa, avendo avuti sempre rapporti positivi con la Lega

