DROGA CLAN A ROMA, PG CHIEDE CONDANNE PER 193 ANNI

Condanne per complessivi 193 anni di reclusione sono stati chiesti oggi dal Pg Pietro Catalani nei confronti di 19 persone, sotto processo in quanto ritenute appartenenti a un gruppo criminale riconducibile alla famiglia Cordaro dedito al traffico di stupefacenti, con centro operativo nella periferia di Tor Bella Monaca, a Roma. Il processo d’appello, nell’ambito del quale sono state fatte le richieste, vede in valutazione la posizione di 20 persone, giudicate in primo grado dal gup capitolino, e condannate a complessivi 208 anni di carcere all’esito del rito abbreviato. La condanna più alta – 16 anni di reclusione – è stata oggi sollecitata per Natascia Cordaro, ritenuta dal Pg «la più presente nella banda, con un ruolo egemone, è colei che gestisce la ‘cassa comunè, ha potere decisorio, di controllo e di comando»; poi, una serie di richieste di 15 anni di carcere – compreso Giuseppe Cordaro, fratello di Natascia – di 10 anni e via via fino a 4 anni di carcere sollecitati per Gianni Vinella. I reati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e fino a molteplici episodi di spaccio, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, ricettazione, truffa ai danni dello Stato e falso. Articolata è stata l’attività investigativa condotta dalla Squadra mobile capitolina che ha portato alla valutazione dell’esistenza di un sodalizio criminoso riconducibile alla famiglia Cordaro dedito al traffico di stupefacenti, con centro operativo nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Per l’accusa, i soldi della droga sarebbero stati tra l’altro riciclati in ristoranti, bar e in una squadra di calcio alla Maddalena, grazie all’aiuto di un avvocato (processato separatamente con rito ordinario, al pari di altri accusati). Nel corso delle indagini fu anche scoperto un appartamento bunker dove venivano nascoste – in un’intercapedine di una delle stanze – armi e droga, nonché documentazione varia e finanche un quaderno contenente annotazioni in merito alla contabilità del gruppo criminale. Ancora due udienze e poi a dicembre la sentenza.

