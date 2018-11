Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso”.

E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio figlio – ha detto Salvini – e mi sono vergognato per il comportamento del nostro centravanti che è stato indegno. Sei pagato milioni di euro per controllarti e spero, lo dico contro il mio interesse di tifoso, che gli diano una squalifica lunga”.