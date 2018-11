GOVERNO: SALVINI, JOGGING IN CENTRO PRIMA DI CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scarpette da ginnastica, cappellino e maglia della Polizia. Il vicepremier Matteo Salvini, si prepara così al consiglio dei ministri che andrà in scena tra poco a Palazzo Chigi. L’esponente del Governo, accompagnato dalla scorta in moto, ha fatto jogging attorno ai palazzi del potere in pieno centro di Roma destando la curiosità dei passanti e di alcuni cronisti che si trovavano nelle vicinanze e lo hanno riconosciuto