IL PUNTO/ Nulla di fatto alla Conferenza sulla Libia. Ma l’Italia ci ha provato

L’Italia ce l’ha messa tutta, ma il risultato della conferenza di Palermo sulla Libia è stato quello previsto: un nulla di fatto. Anche se, ovviamente, incontrarsi e parlarsi è sempre positivo. Pensare però che la stretta di mano tra l’uomo forte della Cirenaica, il generale Haftar e il capo del governo di unità nazionale di Tripoli – sostenuto dall’Onu – Fayez Al-Serraj sia un passo avanti sarebbe sbagliato. I nodi da sciogliere per mettere fine al caos libico sono molti e complicatissimi, come si è visto proprio a Palermo. Il generale Haftar, che alla fine ha accettato di essere presente a Palermo, se ne è poi andato qualche ora più tardi senza avervi in realtà partecipato: ha lasciato il capoluogo siciliano dopo l’incontro con il premier italiano Giuseppe Conte, Serraij e Haftar senza partecipare ai lavori della conferenza. “Non ci parteciperei neppure se dovesse durare cento anni” ha dichiarato ad una televisione araba aggiungendo di essere venuto “solo per incontrarsi con i ministri europei”. E facendo capire che è lui il “patron” della Libia e che Serraij rimane a capo del governo di Tripoli soltanto “perché non è utile cambiare il cavallo mentre si attraversa il fiume”. D’altra parte proprio in Sicilia, dove si voleva intensificare il dialogo inter-mediterraneo, si è assistito ad un altro “strappo”: quello della Turchia, il cui vice-presidente, Fuat Otkag, ha anch’egli abbandonato a metà la conferenza, “con profondo disappunto”, per non essere stato ammesso all’incontro con Haftar e Serraij. “Non si può pensare di risolvere la crisi in Libia coinvolgendo le persone che l’hanno causata”, il suo bruciante commento.

Il governo italiano, organizzatore della Conferenza, si è detto in ogni caso – per bocca del presidente del consiglio Giuseppe Conte, “estremamente soddisfatto” e sicuro del fatto che il dialogo che c’è stato a Palermo possa risultare utile per sostenere il piano elaborato dalle Nazioni Unite, che prevede un’altra conferenza all’inizio dell’anno, la terza dopo quelle di Parigi (nello scorso maggio) e di Palermo. Quest’ultima si è a conti fatti rivelata una specie di conferenza “di servizio” che ha permesso all’Italia di restituire alla Francia lo “sgarbo” ricevuto in maggio quando il presidente Emmanuel Macron, mentre il governo di Roma cercava di rafforzare il sostegno a Serraij – il cui governo è come noto riconosciuto dalla comunità internazionale – aveva organizzato a Parigi una conferenza con la partecipazione del generale Haftar. “Sgarbo”, quello italiano, che si è materializzato – proprio con l’organizzazione ad opera del governo di Roma, grazie all’appoggio del presidente Donald Trump, della conferenza di Palermo – nel rinvio delle elezioni che la Francia avrebbe voluto si organizzassero il mese prossimo in modo da favorire, grazie al controllo che ha del territorio, la vittoria del generale Haftar. Elezioni che però potrebbero soltanto slittare di qualche mese e svolgersi in una Libia ancora ingovernabile e quindi con l’uomo forte della Cirenaica ancora favorito.

Secondo fonti diplomatiche – ma dalla conferenza non è uscito nessun documento con una data precisa – ci sarebbe una “buona possibilità” che la Conferenza Nazionale della Libia, primo passo nella road map Onu per le elezioni, si possa svolgere in gennaio. “Riteniamo fondamentale – ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa finale – cogliere questa occasione per sostenere il cessate il fuoco a Tripoli e facilitare le discussioni per l’attuazione dei nuovi assetti di sicurezza che abbiano come obbiettivo il superamento del sistema basato sui gruppi armati. In questa sede la comunità internazionale potrà anche esprimere un sostegno concreto alla creazione e al dispiegamento di forze di sicurezza regolari”. Il piano delle Nazioni Unite prevede l’avvio di negoziati tra i libici per l’unificazione delle forze armate, oggi frazionate in centinaia di organizzazioni spesso schierate le une contro le altre e delle banche – una a Tripoli e l’altra a Bengasi – che gestiscono i proventi delle esportazioni di petrolio. Trovare una compromesso, la cui necessità è stata sottolineata anche dal premier russo Dimitri Medvedev, non sarà facile, anche perché nell’ombra dei conflitti politici si combatte una guerra senza esclusione di colpi per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi libici (l’Eni sfrutta quelli della Tripolitania, la francese Total punta a quelli della Cirenaica, la regione sotto l’autorità di Haftar)..