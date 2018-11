I falchi della Ue attaccano a testa bassa, la manovra del governo italiano è un affronto intollerabile. L’Italia è accusata, dall’Austria, di «tenere in ostaggio il suo stesso popolo». Ma non solo. A schierarsi contro la lettera inviata in queste ore dal ministro Tria all’Ue e la scelta di non modificare la legge di Bilancio, sono diversi membri europei. Ci sono anche l’Olanda e la Germania, tutti in campo con dichiarazioni pubbliche di avvertimento nei confronti del governo Lega-Cinquestelle.

Il ministro delle Finanze austriaco Hartwig Loeger ha avvertito che l’Austria insisterà per rafforzare il rispetto della disciplina fiscale ed è pronta a sostenere la procedura di deficit se l’Italia non scende a compromessi rispetto alle richieste della Commissione. Loeger ha manifestato il proprio disaccordo con la posizione del ministro Tria: «Contrariamente a quanto sostiene il mio collega non si tratta di un affare italiano interno, ma di un affare europeo».

Anche l’Olanda ha espresso parere negativo sulla manovra di Roma. Il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra : «Poco sorprendente ma molto deludente che l’Italia non abbia rivisto il suo piano di bilancio. Le finanze pubbliche italiane sono sbilanciate ed i piani del governo non porteranno ad una robusta crescita economica. Questo budget è una violazione del Patto di stabilità e crescita. Sono profondamente preoccupato. Ora sta alla Commissione europea fare i passi successivi».

Molto nette anche le dichiarazioni del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che in un discorso a Berlino ha chiarito alcuni punti: «Il governo italiano — ha spiegato Weidmann che è anche membro del Consiglio direttivo della Bce — è legittimato ad aumentare la spesa pubblica, ma a condizione che non ne derivi un onere più elevato sul debito. È perfettamente legittimo — ha aggiunto — che un nuovo governo stabilisca nuove priorità politiche ma nella misura in cui queste sono associate a spese aggiuntive, sarebbe consigliabile ridurre altre spese o aumentare le entrate».