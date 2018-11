Sconcertante quel pugno alzato

Ci mancava anche questa, nemmeno i leader del comunismo italiano, quelli veri, avevano azzardato in aula un gesto così deciso, così provocatorio. Ma al ministro Toninelli è scappato il pugno chiuso, chissà cos’aveva in testa in quel momento. Usciamo dalla retorica della polemica su quel gesto fuori luogo. Il personaggio è quello che è, il problema è che ha in mano un dicastero chiave, con una serie di problemi esplosivi da risolvere. Ne vogliamo parlare? Del resto i leaders grillini non possono permettersi di prendere provvedimenti, già sono con le spalle al muro per il dissenso interno esploso in questi ultimi giorni che rischia di mettere seriamente in difficoltà il governo. Di Maio-Salvini si staranno certamente chiedendo dove abbiano sbagliato, certo è che se si sgretola il granitico compromesso giallo-verde siamo veramente rovinati. La disciplina di partito vale solo per qualcuno? Anche nella scorsa legislatura i grillini esodanti erano stati numerosi, ma non avevano la responsabilità di governare il paese. Purtroppo la legge che punisce chi cambia casacca ancora non c’è e dobbiamo tenerci questo strano gruppo misto. Situazione difficile, e possiamo tornare al pugno chiuso iniziale. Questo è lo spessore degli uomini mandati in Parlamento. C’è da far tremare i polsi.

