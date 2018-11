FS LANCIA PRIMO ‘CUSTOMER CARE’ PER PENDOLARI

Ferrovie dello Stato ha lanciato il primo servizio di ‘customer care’ dedicato ai pendolari sui treni e nelle stazioni. L’obiettivo è «migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza», spiega Fs. Il progetto coinvolge 520 dipendenti, in prevalenza giovani e neoassunti, e coprirà complessivamente 100mila treni regionali all’anno, estendendosi su tutto il Paese. Il lancio del nuovo servizio è avvenuto in contemporanea in nove stazioni: Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Bologna, Genova Brignole, Milano, Venezia e Torino Porta Nuova. A Roma erano presenti l’amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti, e il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. «Appena arrivato ho chiesto di essere più vicini alle persone che viaggiano con noi sui regionali e più attenti ai loro bisogni, in particolare nelle ore di punta e sui treni più affollati», ha detto Battisti. «Oggi diamo il via a qualcosa di profondamente innovativo, mai realizzato finora», ha aggiunto Battisti, sottolineando che si tratta di «un vero cambio di passo che riguarda l’86% di tutti i nostri viaggiatori e anticipa le sfide del Piano industriale, che presenteremo a breve».

