MANUTENZIONE, RAGGI: DA LUNEDÌ AL LAVORO 46 SQUADRE PER RIDARE DECORO A ROMA

«Da lunedì 19 novembre si partirà con le primeoperazioni di sfalcio dell’erba, pulizia e potature di cespugli e siepi checoinvolgeranno tutta la città, circa 20 aree per municipio solo nel primomese. Tutti gli interventi saranno pubblicati sul sito di Roma Capitaleaffinché i cittadini possano conoscere data e luogo degli sfalci. Da PiazzaVittorio a Villa Sciarra, da via Palmiro Togliatti a Casal Monastero, daVilla Lais a Ponte di Nona, da Vigna Murata al Parco Corviale, da Mostaccianoa via Pineta Sacchetti, questi sono solo alcuni dei primi interventi,previsti dal cronoprogramma, che coinvolgeranno dal centro alla periferiatutti i municipi della città». Lo si legge in una nota del Campidoglio. «È stato aggiudicato definitivamente il bando europeo da 4 milioni di europer la manutenzione del verde orizzontale: cinque ditte specializzate per 46squadre saranno impegnate tutti i giorni, con disponibilità a lavorare anchenei giorni festivi e prefestivi, con impiego di uomini e mezzi sul grandepatrimonio verde della Capitale con interventi sia in programmazioneordinaria che d’urgenza, assicurando il tempestivo smaltimento deimateriali di risulta». «Dopo che Mafia Capitale aveva messo in ginocchio il settore del verde,dopo anni d’inganni, strette di mano e accordi raggiunti sottobanco,finalmente riportiamo la legalità. Da lunedì prossimo saranno in azione 46squadre per ridare bellezza e decoro a Roma: 138 operatori, con l’utilizzodi decespugliatori, tosaerba, apparecchi idonei e ad alta efficienza,lavoreranno senza sosta, dalle ville storiche ai più piccoli parchi diquartiere. Indicheremo online tutti i dettagli degli interventi: municipio,via, metri quadrati, tipologia d’intervento, data e numero di squadrecoinvolte. A fare da sentinelle saranno proprio i cittadini, ai qualichiediamo la massima collaborazione, verificando personalmente i risultatiraggiunti sulla base della programmazione che mensilmente pubblicheremo sulsito di Roma Capitale», lo dichiara nella nota il sindaco di Roma VirginiaRaggi. «La gara – continua la nota – è stata suddivisa in cinque lotti funzionali,al fine di garantire un coinvolgimento di più operatori economici,assicurando interventi puntuali e capillari con più cantieri in varie zonedella città. L’aggiudicazione della gara, con procedura aperta, è stataeffettuata, lotto per lotto, con il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa». «All’opera di pianificazione strategica sulla gestione del verde chestiamo già portando avanti si aggiunge questo importante risultato. Abbiamocorso per concludere questo bando europeo che richiede solitamente tempianche più lunghi. E tutto è stato fatto in totale trasparenza e rispettandorigorosamente le regole. Stiamo mettendo in campo importanti interventi dimanutenzione, riqualificazione e gestione del verde urbano. Tra parchi,giardini e ville storiche facciamo di Roma un grande laboratorio dimanutenzione del verde, assente da più di dieci anni», afferma nella notaPinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di RomaCapitale. In allegato la programmazione degli interventi dal 19 novembre al 23 dicembre2018