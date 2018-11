Saranno cinque le domeniche ecologiche: dopo quella di domani, un’altra è prevista il 2 dicembre, poi le altre sono state programmate per il 13 gennaio, 10 febbraio e il 24 marzo. Domani, quindi, è previsto il blocco della circolazione stradale nella fascia verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.





La limitazione alla circolazione riguarderà anche le auto diesel euro 6. Tra gli obiettivi del provvedimento approvato dalla giunta Raggi, c’è «la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico e la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e dell’uso responsabile delle fonti energetiche». Domani potranno circolare liberamente le auto elettriche, ibride o alimentate a gas (Gpl o metano), gli scooter a quattro tempi nelle classi anti-inquinamento Euro 2 e successive, le moto a quattro tempi Euro 3 e successive, i taxi ed i veicoli che trasportano persone invalide o malate.

MEZZI PUBBLICI

Sarà potenziato il trasporto pubblico. Chi viene sorpreso all’interno della Fascia verde al volante di un’auto non in regola deve pagare una multa di 164 euro, ma nel caso abbia commesso la stessa infrazione nei due anni precedenti incorre nella sospensione della patente di guida da 15 a 30. Secondo i dati di Automobile Club Italia nel Lazio le auto elettriche in circolazione sono 1.079. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche nel Lazio è cresciuto dell’8,6%. Uno stop alle auto, quello di domani, nel giorno in cui Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, morta l’8 maggio 2017 sull’Ostiense in sella alla sua moto, aveva organizzato la seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. «Perché non muoia più nessuno come è morta Elena». L’appuntamento è alle 10,30 a piazza del Popolo. «Ma è impensabile – continua Graziella – che la gente comune vada a chiedere permessi al Comune: questa giornata è stata boicottata. Dal Campidoglio ancora nessuna risposta. Come vengono le persone? In taxi, bici?»