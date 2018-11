FIERE: DEBUTTA A RIMINI A NOVEMBRE 2019, ‘FOODNOVÀ

Una kermesse dedicata alle nuove esigenze alimentari che racchiuderà al suo interno quattro manifestazioni: Gluten Free Expo e Lactose Free Expo – aperte ieri e in programma alla Fiera di Rimini fino al 20 – e le nuove Expo Veg e Ethnic Food Expo. Il salone, ribattezzato ‘Foodnovà e disegnato da Exmedia – società di Italian Exhibition Group – andrà in scena, sempre a Rimini, dal 16 al 19 novembre del 2019. Il prossimo anno, accanto alle ‘storichè Gluten Free Expo, manifestazione internazionale dedicata al mercato e ai prodotti senza glutine e a Lactose Free Expo, dedicata ai prodotti senza lattosio si terranno Expo Veg, fiera dedicata ai prodotti vegetariani e vegani e Ethnic Food Expo, vetrina delle espressioni culinarie legate all’identità, alla tradizione e alla cultura di diversi Paesi. In questo modo Foodnova – unendo quattro manifestazioni sull’universo degli stili e delle esigenze alimentari – proporrà tutta l’offerta del mercato in un unico contenitore sostenendo, da un lato, gli operatori della ristorazione fuori casa che, in un unico network, potranno trovare i prodotti per andare incontro alle nuove richieste dei clienti e, dall’altro, permettendo alle aziende di presentare i nuovi prodotti e lanciare le ultime tendenze del mercato in un’unica piattaforma trasversale

