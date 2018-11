Giomi parla cinese, parte la joint venture con Tong Ren Tang

N asce la prima esperienza nel settore sanitario di “connubio” tra la medicina tradizionale cinese e la medicina moderna europea.. L’Europa ha milioni di cinesi tra i residenti e il flusso di turisti sempre maggiori che necessitano di poter avere libero accesso ad un modello di cura che possa soddisfare le loro abitudini e richieste. Nasceranno nelle strutture del gruppo italiano ambulatori e reparti per poter soddisfare queste esigenze

Il 19 novembre sarà presentata, presso l’ospedale “Cristo Re” di Roma, la joint Venture tra il gruppo cinese Tong Ren Tang e il gruppo italiano Giomi S.p.A. Si darà così vita alla prima esperienza nel settore sanitario di “connubio” tra la medicina tradizionale cinese e la medicina moderna europea. La Tong Ren Tang è una società nata nel 1669 e per sigillo diretto del Imperatore Yongzheng è stata il fornitore esclusivo della famiglia reale cinese per ben 188 anni; oggi è una società leader del mercato cinese e quotata alla borsa di Shangai ed Hong Kong. Il Gruppo Giomi nasce nel 1949 ed oggi è un gruppo sanitario Europeo con presenza in Italia e Germania. Oggi il Gruppo Giomi è presente nel settore ospedaliero e nel mondo residenziale e domiciliare coprendo tutta la filiera della salute. Forte impulso viene dato dal gruppo alla ricerca tramite la Giomi Innovation and Research ed è promotore de cluster della salute Laziale Chico. La Giomi, inoltre, è socio fondatore di Lifeseeder prima piattaforma di equity Crowdfounding del life science italiano. Il comune intento delle due Gruppi è di diffondere il benessere attraverso metodologie sanitarie che sino a ieri divergevano per tradizioni e tecniche. L’Europa ha milioni di cinesi tra i residenti e il flusso di turisti sempre maggiori che necessitano di poter avere libero accesso ad un modello di cura che possa soddisfare le loro abitudini e richieste. La Tong Ren Tang – Giomi vuole soddisfare tale necessità utilizzando i prodotti nati dall’esperienza centenaria ed il know how sanitario moderno della Giomi. La Joint Venture porterà non solo tali prodotti nel mercato italiano ed Europeo ma ambisce ad aprire farmacie/parafarmacie specializzate e centri di Medicina tradizionale cinese con organizzazione gestionale moderna. Inoltre nasceranno nelle strutture del gruppo Giomi ambulatori e reparti per poter accogliere il flusso di cinesi. Altro importante obiettivo è, apprezzando le metodologie centenarie di Tong Ren Tang, di poter curare sempre più occidentali ad un sistema di cura sempre più rivolto a processi di cura naturali che mantengono nella prevenzione e l’amore del proprio Io l’approccio di cura principale. Tong Ren Tang entrerà nel mercato Sanitario Europeo della porta principale ed il gruppo Giomi proseguirà il suo percorso di internazionalizzazione e di arricchimento scientifico della cura. Importante sarà anche la presenza nel mercato asiatico che la Joint Venture avrà con apertura di centri sanitari. TONG REN Tang si a Tong Ren Tang entrerà nel mercato Sanitario Europeo della porta principale ed il gruppo Giomi proseguirà il suo percorso di internazionalizzazione e di arricchimento scientifico della cura. Importante sarà anche la presenza nel mercato asiatico che la Joint Venture avrà con apertura di centri sanitari. TONG REN Tang si apre al mercato europeo per la prima volta e ha scelto la GIOMI per farlo. L’Italia vede premiato, con la scelta del gruppo Giomi, la sua eccellenza sanitaria riconosciuta nel mondo; la Joint Venture italo-cinese pone le basi della creazione futura di un player mondiale della cura con notevoli implicazioni nel mondo della ricerca e della cura.

