In occasione della Giornata Nazionale per la Malattia di Parkinson, la Fondazione Santa Lucia IRCCS propone un incontro informativo per pazienti, famigliari e le figure professionali che si occupano della patologia. L’appuntamento, promosso dalla Dott.ssa Antonella Peppe, è per tutti nella giornata di sabato 24 novembre, a partire dalle ore 9.00, al terzo piano dell’Ospedale, presso la Sala Ritrovo dell’Unità Operativa Complessa di Neuroriabilitazione 3.

Al centro dell’iniziativa, quest’anno, il tema della riabilitazione come stile di vita. Verranno presentati i progetti neuroriabilitativi attualmente in corso presso l’IRCCS Santa Lucia insieme a momenti di confronto tra pazienti, caregiver e personale medico e sanitario, che permetteranno di approfondire le diverse problematiche che si presentano lungo il decorso della malattia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire lo scambio d’informazioni tra esperti e famiglie, a supporto delle cure e della loro efficacia, e vuole contribuire a una più serenza gestione della malattia in ambito famigliare.

FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS – OSPEDALE – Piano III