Policlinico Umberto I, osservato speciale

Policlinico Umberto I, osservato speciale. Anche se non ne parla nessuno. O forse proprio perché non ne parla nessuno. Perché mettere in primo piano il caos, le irregolarità, gli aggiustamenti, non fa comodo a nessuno. Qualcuno dice che c’è gente con i contratti a tempo determinati rinnovati in automatico da quindici anni. Possibile? Sono la sciatteria e la superficialità dei direttori generali che si sono avvicendati alla guida dell’ospedale ad aver consento questa situazione,? Troppo occupati in altro per controllare? Dicono che sulla porta di uno di questi dirigenti ci sia la specifica Avv… Una breve ricerca per arrivare a scoprire che esiste uno studio in viale del Policlinico 155, con l’indicazione di un telefono. Che corrisponde ad uno dei tanti dell’Umberto I. Incredibile ma vero. E pare che lo studio sia stato completamente rinnovato di recente in mobilio e attrezzature a spese dellla amministrazione del Policlinico medesimo. Vero, falso? E’ sempre possibile verificare.

E’ possibile che un dirigente amministrativo, responsabile di una UOS, possa essere per oltre 15 anni riconfermato a gestire capitolati per procedure di gare e contratti, senza aver avuto mai la codifica di un rapoporto a tempo indeterminato? La legge lo consente, si deve sperare. Certo è – dicono – che da dirigente responsabile amministrativo impone ai suoi sottoposti di essere avvisato per malattie, permessi e ferie direttamente, bypassando la struttura competente. Sempre sulla porta di quel dirigente riferiscono (sarà vero?) che ci sia un servizio di videocitofono che andrebbe utilizzato solo per motivi di sicurezza. Una attenzione particolare che evidentemente qualcuno ha ritenuto giustificata. Fin qui gli spifferi incontrollati. Quel che è sotto gli occhi dei media invece è il caso dei cateteri acquistati dai ricoverati perché non disponibili all’interno dello stesso ospedale. Tutto questo avviene in viale del Policlinico 155 , che è anche l’indirizzo – pare – dello studio privato di quell’avvocato/dirigente. Qualcuno dovrebbe interrogarsi in proposito

IL CORVO

