RIFIUTI: MASTELLA,SALVINI-DI MAIO,STESSO LETTO,SOGNI DIVERSI

«Nella polemica aperta sulla monnezza tra i due vice premier, che stanno nello stesso letto ma fanno sogni diversi, sono dalla parte di chi, come Salvini, sostiene l’idea dei termovalorizzatori. Esiste in Campania un deficit di impianti, ed in genere un immobilismo in un settore vitale perché subalterni ad una logica pseudo ambientalista». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha risposto ai giornalisti a margine di un incontro pubblico in città. «Sia chiaro – ha aggiunto l’ex Guardasigili – questo impone una strategia degli enti locali che dovranno coraggiosamente scegliere i siti. Per intanto si fa finta di non vedere che siamo all’emergenza rifiuti, e non solo in Campania, dove la camorra ci sguazza, ma anche in molte parti d’Italia». «Certo se Roma manda 170 camion al giorno a Padova di rifiuti organici facendo così 1500 chilometri in andata e ritorno qualcosa non va. I costi aumentano e la qualità del servizio è sempre più mediocre», ha concluso Mastella.