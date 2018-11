Ikea-Eataly, matrimonio d’interesse a Roma

Nuovo store della casa svedese “dentro” la struttura di Farinetti all’Ostiense

Il “mago” Farinetti inventò Eataly, e il fortunatissimo marchio sbarcò a Roma, rimettendo a nuovo e dando nuova vita all’ Air Terminal della stazione ferroviaria Ostiense, realizzata per i Mondiali di calcio del 1990 dall’architetto postmoderno Julio Lafuente, e poi rimasto abbandonato. L’impresa in cinque anni si è consolidata ed è una realtà metabolizzata dal territorio, ora c’è una novità, una contaminazione interessante e di grande qualità. All’interno della sede, da poco rinnovata, di Eataly a Roma. si inserisce l’apertura di un nuovo store Ikea. Vale la pena di parlarne. Sviluppato su oltre 700 mq, divisi su due piani, lo spazio IKEA è pensato come un luogo dove poter vivere un’esperienza coinvolgente:il piano terra è caratterizzato dall’esposizione di zone living, cucine e complementi d’arredo divise in sei isole d’ispirazione, con un podio all’ingresso dove sono esposte le principali novità e dove l’allestimento cambia al cambiare della stagionalità; al primo piano, invece, i clienti troveranno una co-creation area, unica in Italia, che li guiderà nella progettazione d’arredo più adatta alla propria casa attraverso un moodboard wall, e il “Salotto Romano”, un’area d’ispirazione in cui lo stile pratico scandinavo incontra la convivialità italiana. Sarà inoltre possibile partecipare a numerose attività, fra cui workshop e lezioni di cucina per coinvolgere ed emozionare i clienti. Se i grandi Store di IKEA continuano ad essere un modello vincente e fonte di ispirazione per tutti coloro che sono in cerca di idee funzionali e di design per migliorare la loro vita in casa, parallelamente IKEA sta sperimentando nuove formule per rispondere alle trasformazioni sociali e andare incontro ad un pubblico urbano. L’azienda svedese sta dunque investendo in nuove modalità di approccio al cliente per essere là dove le persone sono, assecondando ritmi ed esigenze del quotidiano e rendendo l’offerta ancora più ricca con una maggiore integrazione fra canale fisico e digitale.“

Ti potrebbero interessare anche: