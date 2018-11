Dolce & Gabbana: i loro prodotti banditi da siti e-commerce cinesi

Un portavoce della piattaforma di lusso Xiaohongshu ha spiegato: “Gli interessi della nostra patria non possono essere violati. Tutte le collaborazioni sono basate sul rispetto reciproco. Accogliamo con favore i marchi internazionali, ma se operano in Cina dovrebbero rispettarla”.

Polemiche generate da uno spot – In Cina prosegue dunque l’onda lunga delle polemiche generate dallo spot pubblicitario di D&G, postato sul profilo Instagram ufficiale per pubblicizzare una grande sfilata a Shanghai, in cui si vede una modella cinese che tenta con difficoltà di mangiare pizza, spaghetti e un cannolo siciliano con le bacchette sotto i consigli di una voce maschile che le chiede: “E’ troppo grande per te?”.

Profili hackerati – Per i cinesi si tratta di uno stereotipo offensivo e molte celebrità, la cui presenza era annunciata alla sfilata, hanno ritirato la loro partecipazione. Inoltre, poco dopo sulle pagine social di Stefano Gabbana sono comparsi insulti al popolo cinese, che hanno mandato su tutte le furie i follower cinesi. A nulla è servita la retromarcia della casa di moda che ha annunciato un hackeraggio del profilo ufficiale così come di quello di Gabbana. L’unica soluzione è stata annullare lo show.

< Ministero Esteri Cina: “Non diventi un caso diplomatico” – “Non è una domanda diplomatica e non lascerò che diventi una domanda diplomatica”. E’ la replica del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, a un commento alle polemiche contro Dolce & Gabbana. “Dovreste chiedere alle persone comuni come si pongono rispetto a questa domanda”, ha aggiunto in conferenza stampa