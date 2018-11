Sciopero camici bianchi, un successo, sanità bloccata

Oggi blocco della sanità in tutta Italia per lo sciopero dei 120 mila medici e dirigenti del Ssn. I sindacati chiedono più risorse fin da questa Legge di Bilancio e oggi hanno incontrato il Ministro Grillo, che ha assicurato misure nelle prossime settimane. Incontro preceduto stamani da una riunione con il sottosegretario all’Economia Garavaglia che ha ribadito come gli “spiragli” su Ria e indennità annunciati ieri, oggi si sono “aperti” e molto probabilmente qualche novità in manovra potrebbe esserci

“Siamo all’80-90% delle adesioni”. Ha annunciato il segretario dell’Anaao Assomed Carlo Palermo nella conferenza stampa indetta oggi all’ospedale San Camillo di Roma in occasione dello sciopero dei medici e dei dirigenti del Ssn.

Una protesta che sembra aver smosso qualcosa nel Governo, dato che stamani c’è stato un incontro a Ripa tra il Ministro della Salute Giulia Grillo e il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia che al termine dell’incontro, a nostra precisa domanda su possibili novità da inserire in manovra (Vedi Ria e indennità) ha detto che gli “spiragli” annunciati ieri oggi si sono “aperti” e molto probabilmente qualche novità in manovra potrebbe esserci.

E, come annunciato dallo stesso Palermo in conferenza stampa, i sindacati sono stati ricevuti dal ministro Grillo oggi stesso verso l’ora di pranzo al Ministero della Salute.

L’incontro Grillo-Sindacati.

“L’incontro di oggi è stato importantissimo – ha detto il Ministro della Salute, Giulia Grillo al termine della riunione – perché io sono assolutamente con loro in questo sciopero perché ritengo che questo sia uno strumento fondamentale per portare avanti le istanze dei diritti dei lavoratori di una classe medica e dei professionisti sanitari che negli anni è sempre stata meno considerata dai Governi che si sono succeduti. Adesso c’è un governo attentissimo. Abbiamo fatto dei passi avanti sulla questione del contratto che renderemo noti nelle prossime settimane e c’è la serie convinzione di poter accogliere le istanze che i sindacati hanno portato oggi e credo che questo sia un risultato che appena sarà comunicato sarà forse la prima volta, dopo anni, in cui potremo dare una risposta concreto in occasione dei 40 anni del Ssn per rilanciare la sanità pubblica che aiuta i più deboli e che garantisce il diritto alle cure come previsto dalla costituzione”.

“Abbiamo apprezzato grandemente – ha dichiarato al termine dell’incontro con Grillo, il segretario Anaao Assomed, Carlo Palermo – la cortesia del Ministro cui abbiamo illustrati i temi del nostro sciopero e auspichiamo che le nostre richieste siano portate in Legge di Bilancio. Rimane aperta la questione del contratto che va risolta da Mef e Regioni. Noi non vogliamo essere tirati in ballo perché il nostro contratto è già finanziato ed è dovere delle Regioni mettere a riserva le risorse per il rinnovo dei contratti che deve partire da 1 gennaio 2018”.

