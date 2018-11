Lo spettro di un rimpasto si aggira per Palazzo Chigi?

Savona, Tria, mister X? Comunque una vittima sacrificale? Lo spettro di un rimpasto si aggira per Palazzo Chigi, anche se tutti smentiscono Nessuna dimissione,dice Savona, nessun passo indietro dal governo che lo ha fortemente voluto nella squadra in cui era originariamente destinato ad assumere le redini del Tesoro. Dopo aver criticato pubblicamente gli effetti negativi della diffusione dei sovranismi sull’economia globale, dopo aver – secondo indiscrezioni di stampa – riservatamente espresso ai suoi colleghi di governo i suoi dubbi sulla manovra e sui rischi di uno scontro permanente con Bruxelles, il responsabile degli Affari europei finisce di nuovo nell’occhio del ciclone. E ci cade in un momento delicatissimo per il governo, alla vigilia dell’attesissimo incontro di Bruxelles tra Conte e Juncker. Il ministro più schivo dell’intera compagine governativa, quello di cui i giudizi sono i più «temuti» sin dall’insediamento del governo, smentisce di essere pronto a dimettersi come aveva pronosticato dal più autorevole quotidiano italiano. «Dimissioni? È il sogno del Corriere che me le chiedeva fin dal mio insediamento» chiarisce alle agenzie. Anche Matteo Salvini taglia corto: «è uno degli assi portanti di questo Governo» ricorda relegando le ricostruzioni sulla sua ‘disillusionè come puro «gossip» giornalistico. «Non credo a ministri dimissionari, è un Governo che in cinque mesi ha fatto tanto, e io dico a chi ci guarda che il mio obiettivo è di fare altrettanto nei prossimi 5 anni e sono convinto che a Bruxelles torneranno a portare rispetto che devono non al Governo e a Salvini, ma all’Italia». Un attestato di stima e vicinanza per l’economista che il leader della Lega aveva fortemente voluto al Mef: ruolo che probabilmente il ministro ha in mente di dover ricoprire avendo assunto un ruolo sempre più marginale da quando l’asse tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Giuseppe Tria si è rinsaldato. Ma se al momento un rimpasto di governo sembra molto difficile che possa realizzarsi, la prospettiva potrebbe iniziare ad essere valutata con l’inizio del nuovo anno. Le fibrillazioni covano sotto la cenere. Il ruolo di Tria continua ad essere sotto la lente del M5s: e non solo per quanto riguarda l’atteggiamento, più morbido rispetto ai colleghi di governo, da tenere con Bruxelles sulla manovra. Il titolare del Tesoro viene guardato a vista anche per i tecnici suoi collaboratori al Mef, uno su tutti il capo di gabinetto Roberto Garofoli. Di rimpasto si è parlato spesso in numerosi passaggi cruciali in questi primi mesi governo (con i ministri Toninelli e Grillo indicati in uscita) ma ora l’emergenza è tutt’altra ed opposta. Dopo l’incidente sull’anticorruzione a Montecitorio e con i due provvedimenti clou della maggioranza da approvare in Parlamento i leader M5s e Lega lavorano alla ricomposizione dei rapporti tra le due forze, Ora apparentemente regna la concordia. Fino alla prossima “deroga” dal contratto stipulato tra i due vice premier

