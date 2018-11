JUVE VOLA VERSO LA CHAMPIONS, COL VALENCIA PER OTTAVI

Missione qualificazione per la Juventus che vola in campionato a otto punti dalle inseguitrici e si tuffa nella Champions League. All’Allianz Stadium, martedì sera, arriva il Valencia. E, dopo la sconfitta con lo United, i bianconeri vogliono conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Traguardo a portata di mano per la squadra di Allegri: «stiamo bene», conferma Juan Cuadrado, per il quale l’obiettivo è quello di «vincere per passare il turno. E poi per continuare a cercare sempre l’obiettivo massimo, partita dopo partita». La vittoria contro la Spal, facile anche se non brillante, conferma la superiorità dei bianconeri se messa a confronto con il pareggio casalingo del Napoli contro il Chievo. «Tenere il passo, provando a migliorare sempre nelle piccole cose» era l’intenzione di Allegri, che alla vigilia aveva messo in guardia la squadra dalle difficoltà della ripresa dopo le Nazionali. «Dico sempre che queste partite, dopo le soste, non sono semplici», osserva il tecnico bianconero, che oggi era già in campo per preparare il match con gli spagnoli. Quasi un derby per Cristiano Ronaldo, vista la sua lunga militanza nel Real Madrid. «Sono felice di avere aiutato la squadra in un’altra importante vittoria», osserva sui social l’attaccante bianconero commentando il gol contro la Spal, il nono centro in campionato che gli ha permesso di raggiungere la vetta dei marcatori. «La sua dote principale è la professionalità. Ha voglia e fame di vincere, ed è venuto a giocare nella squadra giusta: noi la pensiamo come lui», dice del portoghese Cuadrado, vera e propria arma in più della Juventus per il gran numero di ruoli in grado di interpretare. «Mi trovo molto bene, in tutti i ruoli che il Mister mi chiede di ricoprire – dice -. Sono orgoglioso di essere in questa famiglia e di potermi allenare con grandi campioni, ascolto ogni giorno i consigli di Allegri e dello staff. Differenze fra i ruoli che ricopro ce ne sono, ma per me l’importante è essere utile: tutti noi facciamo il massimo, e questa è la nostra forza». Quella che esalta anche Mario Mandzukic, che ieri ha onorato la fascia da capitano con un gol dei suoi. «Un onore», per l’attaccante croato che, nonostante la concorrenza in attacco sia abbondante alla Juventus, dice di sentirsi «un vero juventino». E promette di dare «sempre il massimo per questa maglia

