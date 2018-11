Maltempo, si apre voragine sulla Pontina: automobilista disperso

Una voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina, un’auto che stava passando sulla strada proprio in quel momento ci è finita dentro. L’automobilista che era all’interno sarebbe stato trascinato via dall’acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo. L’auto finita all’interno dell’enorme voragine – una Fiat Tipo- è stata recuperata ed è vuota.

Sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il disperso.





Sul veicolo c’era un’altra persona che è riuscita a salvarsi grazie all’aiuto di un automobilista di passaggio. Si trova in osservazione all’ospedale “Fiorini” di Terracina e non

L’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 97+700 e sono in corso accertamenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. La voragine ha riguardato l’intera carreggiata per un’ampiezza di 12 metri e una profondità di 8, Il traffico è interrotto all’altezza del bivio di San Vito, zona di San Felice Circeo, in direzione sud e di Terracina in direzione nord. Notevoli ripercussioni per gli automobilisti in transito.



Il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini su facebook: «Fiumi Sisto e Amaseno a rischio esondazione. Evitare spostamenti fuori città, se possibile. Vi tengo informati».

Difficoltà si registrano anche a Sabaudia per allagamenti e a Latina, nella zona di Fogliano (sulla Litoranea) per la caduta di alberi sulla strada che è stata chiusa.