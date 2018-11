Quattordicenne precipita dal sesto piano e muore

Roma si è svegliata con un grande dolore nel cuore. La notizia è scioccante: una quattordicenne è morta dopo essere precipitata dal sesto piano. Quartiere Ostiense, in via della Villa della Lucina, uno stradone che collega via Giustiniano Imperatore a largo delle Sette Chiese, non lontano dalla Colombo.

A dare l’allarme, poco prima delle 9.30, un cittadino che si è accorto dell’accaduto e ha contattato il 112. All’arrivo dei soccorsi per la ragazzina, che aveva compiuto 14 anni da poche settimane, non c’era più nulla da fare.

Inchiesta affidata a polizia scientifica e commissariato Colombo. In casa con lei stamattina c’erano i genitori. Quando la polizia ha suonato alla porta per informarli dell’accaduto avrebbero detto tra le lacrime di non essersi accorti di nulla perché stavano ancora dormendo. Rimane da chiarire perché la ragazzina sia uscita fuori al balcone dell’appartamento in una mattinata di pioggia. Al momento l’ipotesi più accreditata per gli investigatori sembra essere quella del suicidio, ma non si esclude neanche l’incidente. Rimangono, infatti, ancora dei punti da chiarire. Quando è stata trovata la ragazza aveva il cellulare in mano. Un dettaglio che lascia aperte varie possibilità. Tra le ipotesi al vaglio quella di un gesto volontario forse legato anche a un messaggio o una telefonata sgradita che ha ricevuto stamattina o a qualche foto o video che l’hanno ferita. Ma non si esclude neanche la caduta accidentale, forse mentre maneggiava il cellulare con l’intenzione di scattare un selfie.

Si indaga perciò nella vita della quattordicenne per capire se realmente si sia trattato di un suicidio e cosa possa averla spinta al gesto estremo, se ci sia qualcosa che l’abbia turbata di recente come una delusione sentimentale, problemi scolastici o incomprensioni con gli amici. Per questo saranno importanti anche le testimonianze di parenti e amici della ragazza che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire cosa è accaduto esattamente stamattina su quel balcone.