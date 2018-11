SALVINI ALL’INCASSO SU SICUREZZA, FIDUCIA BLINDA TESTO

Matteo Salvini si prepara a passare all’incasso sul fronte della sicurezza: domani il governo porrà infatti la questione di fiducia sul decreto simbolo per l’inquilino del Viminale, scrivendo così già martedì la parola fine a un iter parlamentare che è stato piuttosto complicato. Dopo la fiducia espressa da Palazzo Madama qualche settimana fa, esattamente il 7 novembre, questo provvedimento verrà così approvato definitivamente in piena ‘zona Cesarinì: i 60 giorni di vigenza del decreto, scadono il 3 dicembre, e lo stesso Salvini aveva legato le sorti del governo alla sua approvazione. A più riprese, infatti, il ministro dell’Interno ha avvertito i suoi alleati, e soprattutto i ‘ribellì presenti tra i Cinque Stelle, che, se non avesse portato a casa questa riforma, avrebbe fatto immediatamente saltare il banco. Allarme che ormai sembra definitivamente rientrato. Nel gioco dei pesi e contrappesi del governo «gialloverde», sempre questa settimana, secondo una regia ormai condivisa dall’intesa dei due vicepremier, andrà avanti un altro provvedimento, il ddl anticorruzione, norma ‘bandierà stavolta dell’altro ‘contraentè, il Movimento Cinque Stelle. L’articolato, già approvato dall’Aula di Montecitorio, è stato incardinato in Commissione Giustizia che domani pomeriggio inizierà la discussione generale. Com’è noto, il provvedimento giunge alla Camera Alta dopo il capitombolo della maggioranza a Montecitorio, dove la settimana scorsa un plotone di franchi tiratori ha edulcorato il reato di peculato provocando un feroce scontro interno alla maggioranza. Tuttavia, dopo le polemiche e i furibondi scambi di accuse, i due vicepremier si sono accordati per modificare il testo al Senato e arrivare a una approvazione rapida – manovra permettendo – entro la fine dell’anno. L’iter al Senato è appena iniziato, ma l’ipotesi prevalente è che la maggioranza approvi un solo emendamento riparatore, appunto sul peculato, mantenendo così in piedi il testo già licenziato da Montecitorio. Quindi, il programma prevede che i primi voti in Commissione Giustizia dovrebbero arrivare alla fine della prossima settimana o all’inizio della successiva; il via libera dell’Aula del Senato tra il 10 e il 14 dicembre, e il voto definitivo di nuovo della Camera, entro la fine del 2018.

