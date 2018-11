LAZIO-MILAN 1-1, CORREA AGGUANTA IL PAREGGIO IN EXTREMIS

La Lazio agguanta il pareggio in extremis contro il Milan. Un gol di Correa al 94esimo salva i biancazzurri dalla sconfitta contro la squadra di Gattuso. I rossoneri, nella sfida allo stadio Olimpico di Roma, si erano portati in vantaggio grazie ad un gol di Kessié al 78esimo, complice anche una deviazione di Wallace che ha spiazzato Strakosha. Con questo risultato la Lazio di Inzaghi – espulso nel finale – si porta a 23 punti in classifica, occupando il quarto posto, mentre il Milan di Gattuso va a 22

