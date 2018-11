PIATEK RISPONDE A QUAGLIARELLA,GENOVA DERBY PAR

Finisce in parità il derby n.117 della Lanterna. Non sono mancate però le emozioni nel primo derby dal crollo di Ponte Morandi tra due formazioni che hanno dato vita ad una partita bella e combattuta soprattutto nel primo tempo dove sono arrivati i gol, dal vantaggio di Quagliarella al pareggio di Piatek su rigore. Nessuna sorpresa nelle due formazioni iniziali con il Genoa che parte subito aggressivo ma con il passare dei minuti è la Sampdoria che riesce a prendere l’inerzia della gara conquistando nei primi minuti due calci d’angolo. Ed è proprio sugli sviluppi di un corner che gli uomini di Giampaolo conquistano il vantaggio grazie a Quagliarella, bravo ad anticipare tutti di testa in area e mettere in rete un cross di Ramirez dal vertice destro dell’area di rigore. Genoa che riparte subito in avanti e al 16′ Hiljemark cerca un filtrante per Piatek, Andersen buca l’intervento e il polacco si ritrova libero davanti ad Audero. Il portiere blucerchiato esce alla disperata travolgendo Piatek. Doveri indica il dischetto e ammonisce Audero. Dagli undici metri Piatek non sbaglia tornando al gol dopo 5 gare e raggiungendo quota dieci rete segnate in stagione. Il pari non raffredda le due squadre che continuano a giocare a ritmi altissimi regalando una partita senza un attimo di respiro. Piatek mette spesso in difficoltà la difesa blucerchiata che al 34′ rischia ancora con Andersen costretto al fallo al limite. Batte la punizione Veloso che sfiora la traversa. Al 40′ Genoa vicinisso al raddoppio. Errore della difesa blucerchiata che perde palla al limite, Piatek in area serve l’accorrente Romulo il cui tiro a botta sicura viene deviato da Audero che riesce ad alzare sopra la traversa. Il portiere sampdoriano si rende ancora protagonista un minuto dopo salvando su Piatek in tuffo. Genoa che chiude il tempo in attacco con la Sampdoria in evidente difficoltà. Ripresa dai ritmi differenti con il Genoa che prova riprendere in mano il pallino del gioco e Giampaolo che dopo appena sei minuti inserisce Caprari per uno spento Defrel. Ma sono i rossoblù a spingere sull’acceleratore alla ricerca del gol. E trovano sempre Audero sulla propria strada come al 17′ quando il portiere blucerchiato con un bel colpo di reni salva su colpo di testa di Kouamé. Giampaolo prova così a cambiare ancora, fuori Ramirez dentro Saponara mentre Juric è costretto a sostituire Lazovic per crampi prima di essere espulso per proteste nei confronti del quarto uomo Rocchi. La Sampdoria continua però a faticare con il solo Quagliarella a lottare come un leone su ogni pallone. Ma le energie del Genoa sono ormai finite e dopo tre minuti di recupero Doveri manda tutti negli spogliatoi

