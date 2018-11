«Altri tre operai in nero»: scontro sul papà di Di Maio

Nella nuova puntata de Le Iene, in onda stasera, gli inviati della trasmissione tv smentiscono la versione di Di Maio. Il leader del M5s ammette l’assunzione in nero di Pizzo, ma dice che si tratta di un «caso isolato». Pur aggiungendo: mio padre ha fatto errori. L’inviato de Le Iene ribatte che nell’azienda di famiglia risultano, oltre a quello dell’operaio di Pomigliano, almeno altri tre casi di lavoratori fantasma. Ad aprire le polemiche era stato nella notte di domenica Renzi. Che ha rievocato «il fango gettato addosso» a suo padre Tiziano, ripercorre «la sua vita distrutta dalla campagna d’odio dei 5Stelle e della Lega», e infine accusa il ministro del Lavoro di essere il «principale responsabile dello sdoganamento dell’odio». Renzi ha fatto riferimento alla scorsa legislatura, quando il leader M5S gli rivolse dal blog cinque domande sul caso Consip, sormontate da un hashtag piuttosto inquisitorio: #RenziConfessa. Memore delle accuse, l’ex segretario chiede perciò al rivale politico di fare ammenda: «Se vuole essere credibile si scusi con mio padre», tuona l’ex premier. Le parole di Renzi sono sale sulle ferite di Maria Elena Boschi, pochi mesi travolta dall’invettiva lanciata in aula da Di Battista sull’onda del caso delle obbligazioni di banca Etruria della quale Boschi senior era vicepresidente. Boschi chiama Di Maio sr «padre del ministro del lavoro nero», e gli augura «di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia», perché «il fango fa schifo». «Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verificati mi sarei preoccupato di curare il ferito nel miglior ospedale, non di nascondere il problema», interviene lo stesso Tiziano Renzi. Sull’onda delle polemiche, il Pd chiede quindi al vicepremier di riferire in Aula. L’altro vicepremier, Salvini, si tiene invece alla larga dalle grane del partner di governo: «Io sono felice che mio padre sia un tranquillo pensionato», sguscia via. Ora il nuovo episodio.