Per la Nazionale Basket Artisti hanno già confermato la loro partecipazione Jonis Bascir, Stefano e Lorenzo Sarcinelli, Josafat Vagni, Fabio Frizzi, Giorgio Borghetti, Elisa D’Ospina, Valeria Solarino, Diego Casalis, Fabio Tamburini, Roberto Ciufoli, Marco Bonini e Carl Brave.

Gli artisti si alterneranno in incontri dimostrativi di basket in piedi e di basket in carrozzina, anche a squadre miste, accettando la sfida di giocare a “ruote pari” con i cestisti dell’Associazione Dilettantistica Sportiva “Giovani e Tenaci”.

Ti aspettiamo sugli spalti per far sentire insieme il nostro entusiasmo! L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti. Conferma la tua presenza a: sport@hsantalucia.it