IL PUNTO/ Se l’abusivo esercita davanti al portone della Municipale

Di Giovanni Tagliapietra

Sconcertante, i parcheggiatori abusivi – autentiche facce da tagliagole si diceva un tempo, sembrano usciti da un film – governano indisturbati sotto le finestre del Campidoglio, a San Giovanni decollato, e sotto, nel parcheggio a fianco della Bocca della Verità. Strisce blu, bianche o “zebrato” che sia non fa differenza. Appena ti avvicini con la macchina emergono dal nulla, si avvicinano con fare minaccioso e ti chiedono un contributo per sorvegliarti la macchina. Tiri via, ti allontani per non sottostare al taglieggiamento. Altri lo subiscono rassegnati. Nessuno sfida, la preoccupazione di ritrovarsi con la macchina sfregiata è troppo forte. Qualcuno dirà: che senso ha raccontare queste cose, lo sappiamo tutti. E’ vero. Ma se non si alza la voce e non si punta il dito le cose non cambieranno mai. E dunque denunciamo: lo scenario appena rappresentato comprende il palazzo di un assessorato, il palazzo dell’Anagrafe centrale, il comando della pulizia municipale. In poche parole, siamo al centro del potere capitolino, con una alta concentrazione di forze dell’ordine e soprattutto di polizia municipale. Che passa e ripassa, compare e scompare, ma non fa nulla per impedire a quegli abusivi di esercitare. Neanche una timida imitazione del vecchio “guardia e ladri”, nessuno scappa, nessuno insegue. Come se ci fosse un gentlemen agreement. Si può tollerare che un parcheggiatore abusivo “lavori” tranquillamente a cinquanta metri dal portone del comando dei vigili? E’ sfregio o connivenza? Si può dire che la misura è colma, che il comandante Di Maggio ha superato ogni limite. O si può tirare in ballo il nuovo regolamento di polizia municipale che prevede pene piuttosto importanti per i parcheggiatori abusivi e ne consente l’immediata “rimozione”. Qualcuno avrà anche il coraggio di dire che quel regolamento andrà in vigore a gennaio. Giustificazione misera. Il decreto sicurezza consente alle forze dell’ordine di intervenire con decisione. Ma la cosa non interessa a nessuno, evidentemente. Le forze dell’ordine, i vigili della polizia municipale hanno altro da fare, evidentemente. E poi ci si chiede perché la gente non crede più negli impegni e delle promesse degli amministratori?

