VITERBO/ Ancora tutto fermo per la riqualificazione delle ex terme Inps

di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Ancora tutto fermo per la riqualificazione delle ex terme Inps, la struttura termale viterbese che non soltanto potrebbe far emergere Viterbo come città termale, ma dare occupazione anche a molte persone. Qualcosa, però, pare muoversi in ambito sociale. L’assessore comunale al Termalismo, Claudia Nunzi ha anticipato un progetto che prevede l’ampliamento dell’accesso alle piscine Carletti ai disabili. L’assessore lo ha annunciato nel corso di un convegno sul rilancio del termalismo a cura di VisiTuscia. Il progetto sta andando avanti insieme all’Università della Tuscia ed all’assessore comunale ai Servizi Sociali Antonella Sberna. Tramite un bando ci sarà l’affidamento ad un’associazione che si occuperà di collaborare con la struttura per permettere, appunto, l’accesso ai disabili. Quindi, un rilancio del termalismo, a partire dal sociale.

Infine, l’assessore Nunzi ha annunciato che nel giro di una decina di giorni verranno sostituite le vetrate rotte dai vandali al Bullicame. Le telecamere di videosorveglianza sono, invece, già state messe in funzione. Nunzi non nasconde le difficoltà incontrate, a partire dai pochi fondi trovati per il settore, appena 17 mila euro. “In cinque mese dal nostro insediamento – ha affermato – ci stiamo dando comunque da fare”.

