CASAMONICA, TERMINATE LE OPERE DI DEMOLIZIONE VILLE ABUSIVE AL QUADRARO

È terminata la demolizione degli otto villiniabusivi appartenenti al clan Casamonica, nella periferia est di Roma. Dopo l’intervento di sgombero delle abitazioni, eseguito martedì scorso daparte della Polizia Locale di Roma Capitale, sono entrate in azione le ruspeper la demolizione. Le operazioni di questi giorni hanno visto impegnatecentinaia di persone: dagli agenti della Polizia Locale, che hanno presidiatol’intera area 24 ore al giorno, consentendo il regolare svolgimento deilavori, al personale tecnico ed agli operai che hanno lavorato senza sostaper portare a termine gli interventi di demolizione in tempi rapidi. Con la fine dei lavori di abbattimento, è stato possibile dare il via alripristino della regolare viabilità nella zona. Si è già proceduto allacompleta riapertura di via del Quadraro, in entrambi i sensi di marcia, edelle strade limitrofe. L’impegno proseguirà nelle prossime settimane, durante le quali siprocederà con la rimozione ed il relativo smaltimento dei materiali, al finedi liberare completamente l’area, che al temine dell’opera di risanamento,potrà essere restituita alla collettività.

