Decreto sicurezza è legge

L’Aula della Camera approva in via definitiva il decreto sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri, oggi il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il testo è ora legge.Una ola e un lungo applauso da parte dei deputati della Lega hanno accolto l’approvazione, in Aula, alla Camera, del decreto sicurezza. Non hanno applaudito i colleghi del Movimento 5 Stelle. Subito dopo il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha stretto la mano a Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento che gli era seduto accanto.

Maschere bianche sul volto per dire no a un provvedimento che creerà delle «persone invisibili», alias migranti e richiedenti asilo. È la breve protesta dei deputati del Pd, in Aula alla Camera, dopo aver annunciato il voto contrario al provvedimento che sta per diventare legge. «Quelle persone continueranno a esistere ma per voi sono invisibili, senza nome e senza volto ma noi non li scorderemo», ha detto il capogruppo Dem Graziano Delrio concludendo il suo intervento.

«Sono felice, è una giornata memorabile», ha detto Salvini ai cronisti a Montecitorio. E a chi gli chiede se sia soddisfatto del voto di tutto il centrodestra sul decreto Salvini risponde: «Sono soddisfatto che sia rimasto qualche reduce di sinistra che pensa che l’immigrazione clandestina non sia un problema e che la sicurezza sia un tema di destra quando è un tema di tutti».