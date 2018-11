VIOLENZA DONNE: DDL CODICE ROSSO SIA TRASVERSALE

Arriva in Consiglio dei ministri oggi Codice Rosso, il disegno di legge per la tutela contro la violenza sulle donne nato dall’iniziativa dell’associazione Doppia difesa del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno con Michelle Huzinker. Lo fa sapere il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in una intervista a Radio Capital chiedendo che l’appoggio alla misura sia trasversale. Per anni – ha spiegato Bongiorno – abbiamo detto: «denunciate, non restate nel silenzio». Ma una volta presentata la querela dato che la giustizia è paralizzata rimaneva sepolta e non veniva presa in considerazione. Da qui le cosiddette morti in attesa di giudizio. «L’idea, sposata dal ministro Bonafede, è diventata disegno di legge. Ci saranno – ha proseguito – tre giorni per una valutazione del pericolo nel quale si trova la donna. Ci sarà una interlocuzione immediata se la donna è picchiata o inseguita dal marito. È una iniziativa senza colore politico».

