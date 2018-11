Corrado (M5s) “salverà” Zingaretti? E’ una fake new

«Sto assistendo da questa mattina alla rapida propagazione sul web, alla stregua di un virus tra siti e chat social, di una ‘notizià la cui diffusione ha le modalità di una fake news, secondo la quale la sottoscritta sarebbe pronta a non votare la mozione di sfiducia contro il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, proposta dal centrodestra, per sostenere un’alleanza col Pd in cambio di un assessorato all’agricoltura». Così, riferisce una nota, la consigliera regionale M5S Valentina Corrado, in un post sulla propria pagina Facebook. «Si tratta – precisa la Corrado – di una notizia destituita di ogni fondamento. Anzi lo voglio dire con chiarezza, perchè quella che si può definire una non-notizia, sembra in tutta onestà essere la solita strategia vista e rivista dell’infimo attacco da tastiera al Movimento Cinque Stelle e a chi lo rappresenta, alla quale siamo da tempo abituati. La posizione del Movimento è stata chiara e netta sin dal primo momento nel senso di un voto favorevole alla sfiducia di Zingaretti. Peccato che proprio poche ore fa lo stesso centrodestra che blaterava di voler ‘stanarè il Movimento 5 Stelle è capitolato dopo l’annuncio di un consigliere del gruppo misto di sostegno al governatore. La fake news diffusa oggi – prosegue Corrado – è solo l’ultimo degli innumerevoli tentativi tesi a screditare la mia persona. Denigratori di professione e detrattori per interesse dovranno prima o poi rassegnarsi al vano tentativo di minare una credibilità basata su fatti e azioni concrete e non su millantate notizie».

