M5S: IL ‘RITORNO’ DI SPADAFORA, NUOVO FRONTMAN COMUNICAZIONE

Scomparso dai radar per mesi, ora sembra essere tornato in auge. In video e non solo. Forse come nuova ‘freccià nell’arco della comunicazione pentastellata «in chiave anti-Lega», racconta una esponente di peso del Movimento. Da qualche settimana Vincenzo Spadafora, ‘dimaianò di ferro (è stato responsabile delle relazioni istituzionali di Luigi Di Maio e resta nell’attuale organigramma grillino uno dei più ascoltati collaboratori del leader M5S), è di nuovo in campo. A segnare il suo ritorno ufficiale l’ospitata di ieri alla trasmissione ‘Porta a Portà di Bruno Vespa, dove in una lunga intervista ha risposto alle domande su tutti i temi di attualità politica, dalle europee ai rapporti col Carroccio di Matteo Salvini. Classe ’74, nato ad Afragola, Spadafora (grande passione per il karaoke e il cinema) si è fatto le ossa nella sua Campania muovendosi in maniera trasversale nello scacchiere politico: nel ’98 è stato segretario particolare del presidente della Regione, Andrea Losco (dell’Udeur di Clemente Mastella), già sindaco di Cardito, ha lavorato poi nella segreteria dei Verdi di Alfonso Pecoraro Scanio, per approdare (come capo) alla segreteria di Francesco Rutelli al ministero dei Beni culturali nel 2006. Dopo una breve parentesi a ‘Italia Futurà, il think tank di Luca Cordero di Montezemolo, si avvicina al mondo pentastellato dopo essere stato presidente di Unicef Italia prima e Garante per l’Infanzia, poi

Al momento della formazione del governo giallo verde Spadafora (grande ‘tessitorè della rete di relazioni politiche dell’allora candidato premier grillino) viene indicato da tutti i retroscena come possibile ministro, ma poi alla fine qualcosa è andato storto e si è ritrovato fuori dal team di punta del premier Giuseppe Conte, ma sempre dentro il governo come sottosegretario con delega alle Pari opportunità e giovani. Da allora Spadafora – fautore, secondo accreditate fonti M5S, della trattativa, poi naufragata, con il Partito democratico di dar vita a un esecutivo dopo il voto del 4 marzo – ha tenuto un ruolo molto low profile, con pochissime uscite sui media, tv compresa. Dopo mesi di oblio mediatico ora qualcosa è cambiato, e l’influente sherpa del vicepremier è tornato a farsi sentire e vedere. Qualcuno assicura che questo rientrerebbe in una strategia politica precisa, quella di ‘spina nel fiancò di Matteo Salvini e di contraltare al messaggio securitario della Lega. Un modo – ipotizza una fonte stellata – per consentire al Movimento di ritagliarsi uno spazio ‘autonomò dal Carroccio e marcare le differenze con l’ingrombrante e ipermediatico partner di governo.

