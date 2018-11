Ciclamini e piante aromatiche sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. L’amministrazione capitolina ha deciso di investire sul decoro. Lo ha fatto installando un nuovo impianto d’irrigazione necessario alla sopravvivenza di migliaia di piante e fiori.

Dalle Mura Aureliane, procedendo verso Ostia, cinque chilometri di Cristoforo Colombo saranno impreziositi dai fiori sgargianti ma anche da piante mediterrane, come il rosmarino, la festuca e la lantana dai fiori colorati. Sono state scelte perchè, come il ciclamino, sono adatte al clima invernale. Complessivamente l’intervento annunciato dall’amministrazione capitolina prevede la messa a dimora di 15.500 piante.

L’operazione di piantumazione è già iniziata ed i new jersey che dividono le corsie della Colombo, hanno cominciato a riempirsi di fiori. Poi con il cambio di stagione, i vasi posizionati nellospartritraffico, ospiteranno begonie e surfinie, in modo da garantire il decoro stradale anche quando le piante posizionate in questi giorni si saranno seccate.

“Vogliamo trasformare la città in un giardino ed in un grande laboratorio del verde urbano scegliendo varietà resistenti e meno bisognose di cure – ha commentato l’Assessora all’ambiente Pinuccia Montanari – Stiamo lavorando per restituire alla città il decoro e la gradevolezza che le sono stati sottratti da anni di incuria”.

Tra i progetti dell’amminisrazione capitolina ci sono solo i fiori negli spartitraffico. “Parallelamente – ha fatto sapere l’Assessora Montanari – lavoriamo ad un grande piano di forestazione perché oltre a prenderci cura del verde esistente vogliamo far crescere boschi urbani e polmoni verdi che non siano solo decorativi ma capaci di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”.