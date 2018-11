Europa League: Milan-Dudelange 5-2

Il Milan batte il Dudelange 5-2 (1-1) in un incontro della quinta giornata del girone F di Europa League, Una vittoria in rimonta dei rossoneri, che dovranno aspettare l’ultimo turno, nella trasferta ad Atene con l’Olympiakos per provare a centrare l’accesso ai sedicesimi di finale. In testa al girone c’è il Betis, che ha sconfitto proprio i greci per 1-0. In vantaggio con Cutrone al 21′, il Milan è stato raggiunto al 39′ con Stolz, che batte Reina con un potente tiro dall’altezza del dischetto. Sorpresa a inizio ripresa, quando al 3′ Turpel con un preciso diagonale ribalta il risultato. Al 21′ la gara torna in equilibrio quando un cross di Calhanoglu è deviato nella propria rete da Cruz e 4′ dopo ancora il turco dai 25 metri sigla il 3-2. Altre due reti rossonere al 32′, per un altro autogol dei lussemburghesi, e al 35′ con Borini.