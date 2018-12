DI MAIO,PROVA A RICUCIRE CON AZIENDE NORDEST, MAI LITIGATO

A luglio lo strappo con gli imprenditori del Nordest, inferociti per le conseguenze del Dl dignità su occupazione e ripresa. Adesso le prove di riavvicinamento tra i 5 Stelle e il vice premier Luigi Di Maio, che da Verona parla di un’area ‘motorè del Paese, e assicura di non aver «mai litigato» con le partite Iva del Veneto. «Non abbiamo mai litigato. Non ho mai avuto notizia di litigi», afferma il ministro del lavoro, nel bagno di folla dei giovani al ‘Job & Orientà, il salone della scuola e della formazione. Di Maio partecipa alla presentazione di «Crescere in Digitale», il progetto rivolto ai giovani in cerca di occupazione per favorire il loro inserimento in azienda grazie alle competenze digitali. Un piano promosso proprio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e attuato da Anpal in partnership con Unioncamere e Google, che renderà renderà disponibili 5.000 tirocini entro i prossimi tre anni. «Sicuramente sono qui – spiega Di Maio – perchè questa è un’area piena di imprese, che sono il motore dell’Italia, e se non abituiamo i ragazzi alla formazio0ne, sia per lavorare in impresa, sia per diventare imprenditori, non riusciremo a mantenere il livello di seconda forza manifattura d’Europa, dobbiamo investire sul capitale umano». Quindi il vicepremier tocca il tasto dello spread «che sta scendendo», e sottolinea che a differenza dell’ultima manovra del Pd, «che ha fatto fermare il Pil, perché metteva poche centinaia di milioni di euro nell’economia», l’attuale governo «mette 37 mld, significa aumentare la domanda interna». Infine due incontri, a porte chiuse, con gli imprenditori nordestini. Prima con alcune categorie economiche e con i vertici della Fiera di Verona, poi nella sede della Camera di Commercio scaligera, ricevuto dal presidente dell’ente camerale Giuseppe Riello, e dal presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli. Forse l’inizio delle prove di disgelo tra le imprese del Nordest e il ministro penstastellato dello sviluppo economico

