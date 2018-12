G20: 80 MOVIMENTI IN CORTEO ‘CONTRO IL CAPITALISMÒ

Poco dopo che i ‘Grandì del mondo hanno avviato oggi i lavori del G20 di Buenos Aires, migliaia di persone si sono raccolte nella Avenida 9 de Julio, la principale della capitale argentina, per una marcia di protesta contro il «sistema capitalista» che «favorisce i potenti» e «affama la popolazione, soprattutto nel sud del mondo». La manifestazione, organizzata da una ottantina di partiti e movimenti prevalentemente argentini, ma anche di altri Paesi sudamericani, è il momento culminante di una settimana di mobilitazione cominciata il 26 novembre scorso con lo slogan ‘Fuori G20 e Fmì. Mercoledì e ieri si erano già svolte numerose iniziative, fra cui un ‘vertice dei popolì ed una ‘festa dei popolì nella Plaza de los dos Congresos, di fronte al Parlamento. Il portavoce dell’iniziativa è il Premio Nobel per la Pace, Adolfo Perez Esquivel, che ha avvertito le autorità che «la prevenzione non equivale alla repressione», e che lo Stato deve «garantire la sicurezza di coloro che cercano di esprimere la loro insoddisfazione nelle strade». La ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, aveva indicato che parte del meccanismo dispiegato a protezione dei capi di Stato e di governo del Vertice riguardava anche il contrasto di possibili azioni violente che potevano avvenire in occasione delle diverse iniziative degli oppositori del G20. E proprio ore prima dell’inizio del corteo, la polizia ha reso noto di aver rinvenuto all’interno della carcassa di un taxi incendiato sotto il cavalcavia 9 de Julio Sur otto bottiglie molotov, di cui ha anche diffuso una foto, attribuendole a gruppi che si accingevano a manifestare

Ti potrebbero interessare anche: