FOCUS/ BASKET: ITALIA KO IN POLONIA,RINVIATO PASS MONDIALI

All’Ergo Arena di Danzica, l’Italia viene battuta dalla Polonia 94-78 (31-18, 52-41, 73-65), fallendo il primo match point per la qualificazione al Mondiale di Cina 2019. Gli azzurri di Sacchetti hanno dovuto inseguire fin dalla palla a due, contro una squadra sempre concentrata che si è affidata alla fisicità di Lampe (22 punti, con otto rimbalzi) e alla vena realizzativa di Ponitka e Waczynski. L’Italia è seconda nella classifica del girone J, ha mantenuto favorevole la differenza canestri con i polacchi (101-82 all’andata) e in febbraio potrà staccare il passo battendo l’Ungheria, che oggi ha superato l’Olanda. «Sapevamo che sarebbe stato difficile ma il brutto primo quarto ci ha condizionato – ha spiegato il ct -. Le statistiche parlano chiaro e stasera la Polonia ha giocato meglio di noi. Abbiamo avuto degli sprazzi ma nel momento decisivo dovevamo essere più lucidi. Ci manca una vittoria per qualificarci e vogliamo farlo subito contro l’Ungheria. Il bilancio di questa finestra resta positivo anche se volevamo chiudere qui il discorso». Ora tutto è rinviato a febbraio, quando gli Azzurri il 22 affronteranno in casa l’Ungheria. Il 25 febbraio l’ultima gara delle qualificazioni, contro la Lituania, che stasera ha rafforzato la leadership battendo la Croazia. Per affrontare i polacchi, Sacchetti ha messo in campo lo stesso quintetto della gara contro la Lituania, quindi Luca Vitali, Tonut, Aradori, Polonara e Burns. Ma la Polonia si è proposta con ben altro impegno rispetto ai lituani, prendendo presto le redini del gioco e allungando fin dal primo quarto. Solo nella terza frazione l’Italia ha provato ad avvicinarsi con un parziale di 12-1, arrivando a -8, ma la Polonia non si è piegata e nell’ultimo quarto, sempre grazie a Lampe, allunga fiuo a sfiorare il sorpasso nel punteggio complessivo. Pericolo scampato nel finale.

