SALVINI PROMETTE, 250 VIGILI A ROMA ARRIVERANNO A INIZIO 2019

– «I 250 vigili a Roma arriveranno a inizio 2019, non sono ancora attrezzato per i miracoli. Ma l’aria è cambiata, sono soddisfatto di aver raso al suolo in una settimana dieci villette dei Casamonica che stavano lì da una vita». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ospite di ‘Non è l’Arenà di Massimo Giletti rispondendo a un video in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi chiedeva quando arriveranno i vigili a Roma promessi dal ministro.

