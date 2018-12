SCUOLA: BUSSETTI, ASSUNZIONI SOLO PER CONCORSO

Dare ordine al reclutamento dei docenti, assumendo solo per concorso: è questo l’obiettivo del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che interviene sulla riforma a margine della inaugurazione della Settimana Italia Cina della scienza, della tecnologia e dell’innovazione al Museo Leonardo da Vinci di Milano. «Vogliamo dare ordine al reclutamento attivando i concorsi in base al numero di docenti che dovremo assumere», afferma il ministro. «L’assunzione avverrá solo attraverso i concorsi. I famosi 24 crediti ci saranno perché dovranno essere alla base della formazione dei docenti per affrontare le prove concorsuali. Vogliamo semplificare e dare chiarezza a una serie di sistemi di reclutamento che si sono articolati in diverse forme e modi negli anni e tirare una riga». «Con la vecchia riforma all’interno degli ambiti territoriali i presidi potevano scegliere chi prendere in base a criteri mai definiti con correttezza e chiarezza», aggiunge Bussetti.«Noi questo aspetto lo abbiamo congelato e lo vogliamo eliminare per dare maggiore trasparenza e regolarità alle procedure».

