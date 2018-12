Il  Campidoglio ha speso 1,5 milioni di euro

Capodanno senza sponsor e a spese del Campidoglio. “Il costo è stato di circa 1,5 milioni di euro”. Così il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, parla della spesa sostenuta per il capodanno dal Campidoglio, che quest’anno non ha potuto contare sugli investitori privati. “Gli operatori hanno avuto difficoltà nel reperire le sponsorizzazioni necessarie per organizzare l’evento – spiega Bergamo -. Ci è stato comunicato ad ottobre e quindi ci siamo assunti noi la responsabilità. Era indispensabile il nostro intervento per garantire la manifestazione”. Evento clou il concerto di Capossela e Achille Lauro al Circo Massimo.