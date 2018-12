CENTRODESTRA: PARTITA ANCORA APERTA SU REGIONALI, BERLUSCONI ‘ATTENDO SONDAGGÌ

Partita tutta aperta nel centrodestra sulle regionali. Almeno per Forza Italia. Silvio Berlusconi, raccontano, starebbe valutando i vari nomi dei candidati governatori, a cominciare da quelli proposti dagli alleati Lega e Fdi. Per l’Abruzzo e la Sardegna, in particolare, dove Fratelli d’Italia e Carroccio, rispettivamente, sarebbero pronti a schierare propri candidati, il Cav considera i giochi ancora aperti e attende l’esito dei sondaggi commissionati ad hoc, che dovrebbero arrivare domani sul suo tavolo. Il leader azzurro, insomma (che va ripetendo: di Salvini mi fido fino a prova contraria) farà sentire la propria voce e farà valere il peso politico di Fi negli equilibri della coalizione. Dopo il forfait del vicepremier al vertice di centrodestra di Milano la scorsa settimana, allo stato, non è stato fissato un vertice con il leader della Lega e Giorgia Meloni. Si attendono novità nel week end.

