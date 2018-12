Pd, dubbi sulla candidatura di Minniti. Spunta l’ipotesi di un ritiro





L’ex ministro Minniti rin uncia alla corsa per la segreteria del Pd? La voce gira, e prende sostanza. Non ha ancora proceduto agli adempimenti di rito per la candidatura, non ha organizzato il suo staff. E’ fermo, in sostanza. Pare abbia avuto un colloquio non sereno con Matteo Renzi. ttore.

L’ex segretario, nonostante le smentite, è infatti tentato da un nuovo soggetto politico . Proprio di questa ambiguità Minniti si sarebbe lamentato

Tra coloro che hanno più voluto la candidatura di Minniti, come Lorenzo Guerini, Luca Lotti e Ettore Rosato fioccano smentite. Rosato fa sapere che proprio oggi ha raccolto adesioni importanti a sostegno di Minniti. Di certo nelle prossime ore ci sarà un confronto tra Minniti e i renziani: lui stesso vorrà vederci chiaro e sapere su chi davvero può contare per portare avanti la sua candidatura e se davvero, in tanta confusione, non sia meglio sottrarsi e non buttare nella mischia il proprio nome e la sua personale credibilità politica.

