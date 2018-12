Da oggi online il videoclip di “PATTY”, il nuovo singolo del cantautore Bonaveri

Da oggi, venerdì 7 dicembre, è online il videoclip di “PATTY”.

Il brano è stato pubblicato sulle piattaforme ed è in rotazione radiofonica già dallo scorso 30 novembre.

«Patty è una canzone d’amore – spiega Bonaveri – è il sogno di un mondo dove le persone conoscono a memoria almeno una poesia. Significa ritrovare uno spazio per l’emotività e la voglia di ritrovare l’armonia con l’ambiente circostante, rispettandolo senza fare così tanto rumore inutile».

Bio

Germano Bonaveri, classe 1968, è cantautore, arrangiatore, compositore e musicista. Fin da giovane si ispira ai grandi cantautori italiani e stranieri, facendo i primi passi come autore e compositore. Nella sua città, Bologna, insieme a Luigi Bruno fonda il gruppo Resto Mancha, che lo porta nel 2005 alla realizzazione del primo album Scivola Via. La collaborazione con Beppe Quirici si concretizza con l’album Magnifico, che lo porterà tra i finalisti del Premio Tenco 2007 e all’esibizione sul palco dell’Ariston di Sanremo affiancato dallo stesso Quirici e da Armando Corsi.

La sua carriera artistica prosegue parallelamente a progetti di respiro più sociale e partecipa a manifestazioni nazionali per il lavoro. Nel 2014 produce l’album La Staffetta. L’ultima fatica nel 2018 è Reloaded, quasi un “best of” di 18 canzoni rivisitate, un bilancio dei suoi 50 anni in gran parte vissuti per amore della musica. A Bologna dal 2 novembre va in scena con lo spettacolo Il Cretino. Si tratta di un monologo con il pubblico dove senza filtri racconta la sua vita, i suoi percorsi cercando spunti con il pubblico.

