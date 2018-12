LAZIO: ESPULSIONE CONSIGLIERA ‘RIBELLÈ, È CAOS IN FI

– L’onda lunga della mozione di sfiducia contro Nicola Zingaretti, naufragata sabato scorso in consiglio regionale, continua ad agitare Forza Italia ed è ormai gelo totale tra il capogruppo Antonello Aurigemma e il coordinatore regionale Claudio Fazzone. Con il primo che espelle la consigliera Laura Cartaginese, ‘reà di aver votato contro la mozione (quindi pro-Zingaretti), e l’altro che lo sconfessa apertamente, dichiarando nulla l’espulsione: una iniziativa, attacca Fazzone, «in contrasto non solo con me, ma con il partito stesso». È il secondo scontro in pochi giorni, dopo che Fazzone definì «una perdita di tempo» la mozione ma il gruppo andò avanti a discuterla lo stesso. Sabato in Aula, Cartaginese aveva dunque sfiduciato Aurigemma («non mi rappresenta più») e ieri è arrivata la reazione: dopo una riunione del gruppo, Aurigemma ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio in cui si comunicava l’espulsione della ‘ribellè. Lettera, peraltro, a quanto pare sottoscritta solo da Aurigemma e da Pasquale Ciacciarelli (che il giorno del voto era all’estero) ma non da Giuseppe Simeone, molto vicino al coordinatore regionale. Nel pomeriggio l’aperta scomunica di Fazzone: «Il capogruppo non può espellerla – ha detto all’ANSA – Può fare una relazione, dire che l’accaduto è grave, inviarla al coordinatore regionale che si rivolge ai probiviri. La lettera non ha valore secondo lo Statuto del partito: Cartaginese è ancora in FI». Parole che sembrano di conseguenza mettere in discussione la posizione di Aurigemma: «Provvedimenti contro il capogruppo? Non posso dire nulla – ha risposto Fazzone – L’ho chiamato varie volte e non mi ha risposto, se volontariamente non posso dirlo io». E non basta: altro errore di Aurigemma sarebbe stato accettare la calendarizzazione della seduta sabato «sapendo che Ciacciarelli era all’estero. Avrebbe potuto dire: facciamola quando sarà tornato. Ciò ha esposto noi al sospetto che mancasse in modo concordato». Fazzone, insomma, è preoccupato di tutelare l’immagine di FI: «Abbiamo uno Statuto, dobbiamo adottare una linea univoca per tutti. Dobbiamo dare dimostrazione che il partito è compatto». Certo è che gli azzurri della Pisana hanno avuto finora una vicenda tormentata: Pino Cangemi è iscritto a FI, ma siede nel gruppo Misto e da lì sostiene al momento il governatore Zingaretti. Inoltre, dopo la sottoscrizione del Patto d’Aula, è anche vicepresidente del Consiglio. Il posto che era di Adriano Palozzi, finito ai domiciliari nell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Ora però la misura cautelare è stata revocata, e Palozzi è pronto a tornare rimandando a casa la subentrata Roberta Angelilli, prima dei non eletti FI che però ha aderito al gruppo di Stefano Parisi. Un nuovo potenziale terremoto: Palozzi, che alle elezioni fece tandem con Cartaginese, affida ai social un messaggio battagliero («Più forti di prima e a testa alta») e attende l’esito del ricorso presentato al Tar per ritornare vicepresidente. Fazzone è scettico: «Secondo me il suo ricorso non regge». Ma alla Pisana tutti ricordano che il coordinatore laziale appoggiava per quel ruolo il ‘suò Simeone, poi abbattuto dai franchi tiratori in favore di Palozz

