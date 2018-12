NATALE: I QUARTIERI DI ROMA IN CAMPO PER IL SISMA, MONTEVERDE GUARDA AMATRICE

Anche quest’anno Roma vive il Natale all’insegna della solidarietà. E fra i quartieri che scendono in campo per tendere la mano ai paesi colpiti dal terremoto c’è Monteverde che il 15 e 16 dicembre a largo Ravizza inventa due giornate di festa, amicizia e solidarietà mettendo insieme l’associazione Monteverde Attiva e Rete Roma XII per Accumoli e Amatrice. Rete d’Impresa Roma XII, vincitrice del bando della Regione Lazio ‘Rete di impresa tra attività economiche su stradà grazie al progetto di tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici territoriali di Accumoli e Amatrice organizza ‘Insieme a tavolà, un’occasione per degustare la pasta all’amatriciana e altre specialità culinarie che verranno servite a pranzo e a cena di sabato e a pranzo di domenica. Il programma prevede anche spettacoli per grandi e bambini, musica dal vivo, danze moderne e storiche, teatro e letture. Si alterneranno spettacoli di danza moderna della scuola Moonwalkacademy, alle danze Ottocentesche di Tracce di danza, con musiche e costumi dell’epoca. La compagnia teatrale Gli Innominabili di Giulia Liscaio si esibirà con sketch d’autore, a seguire il coro multietnico Romolo Balzani diretto da Rossana Ene. Sushmita Sultana arricchirà questo Natale solidale con canti e storie che vengono da altri mondi. Musiche degli anni ’40 e ’60 verranno eseguite dai fiati di Roman Baraback. Non mancherà l’animazione di MrGabi Jin. Dulcis in fundo i laboratori di ‘I love Ceramicà e la possibilità di conoscere i prodotti alimentari bio e quelli tipici tradizionali delle aziende agricole provenienti dalle zone di Accumoli e Amatrice, di Cascia e di Borbona.

