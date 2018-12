ANCONA: FERITO, GENTE MORIVA E RAGAZZI FACEVANO VIDEO ANZICHÈ SOCCORRERE

Mentre la gente moriva i ragazzi fuori dalla discoteca facevano i video con il telefonino. È quanto racconta all’Adnkronos uno studente di 21 anni, caduto dalla balaustra crollata alla Lanterna Azzurra di Corinaldo ma rimasto solo lievemente ferito, Intercettato mentre lasciava l’ospedale di Ancona, il giovane spiega: «Eravamo moltissimi, la balaustra è crollata in pochi secondi. Poi in tanti, me compreso, si sono ritrovati a terra, alcuni non riuscivano neanche a respirare, e la cosa che fa rabbia è che c’erano tanti ragazzi che facevano i video col cellulare anziché soccorrere

