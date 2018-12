Identificato il giovane che ha usato spray urticante in discoteca

Il reato ipotizzato nei confronti del minorenne identificato è quello di omicidio preterintenzionale. Il nome del giovane non è ancora stato iscritto nel registro degli indagati e nei suoi confronti non sono stati compiuti atti formali. La ricostruzione di quanto accaduto deve infatti ancora essere vagliata in quanto il minorenne è stato indicato da alcuni testimoni ma non ci sono video o immagini che lo riprendono nel momento in cui è scattato il panico nella discoteca.

Ieri sui social era circolata la foto di un ragazzo che sembra indossare una mascherina. «Chi lo riconosce deve parlare», è l’appello che accompagnava allo scatto fatto all’interno della discoteca, prima che si consumasse la tragedia. Non è ancora noto se il minorenne individuato dagli inquirenti sia lo stesso giovane.

Rimangono stabili ma critiche le condizioni dei sette ragazzi ricoverati in rianimazione all’ospedale di Ancona dopo essere rimasti gravemente feriti nella calca. Lo dice all’Adnkronos Roberto Papa, dirigente medico della Direzione medica degli ospedali Riuniti di Ancona. I ragazzi feriti lievemente e soccorsi in codice verde sono stati dimessi ieri, mentre migliorano le condizioni di un giovane, ricoverato ieri in codice rosso ma non in rianimazione. In tarda mattinata sarà diffuso un bollettino medico sulle condizioni dei feriti.